МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В МИНСКЕ 19 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ЧЕРНОГОРСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

12:35 15.11.2019 Белорусско-черногорский бизнес-форум в сфере туризма пройдет 19 ноября в Минске. Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Палатой экономики Черногории организует белорусско-черногорский бизнес-форум и переговоры в формате B2B с деловыми кругами Черногории. Среди участников с черногорской стороны: Палата экономики Черногории, GPS Montenegro, туристические структуры класса «люкс», Montenegro Airlines Podgorica, R-Tours Budva.