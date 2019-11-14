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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 19 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ЧЕРНОГОРСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
12:35 15.11.2019
Белорусско-черногорский бизнес-форум в сфере туризма пройдет 19 ноября в Минске.
Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Палатой экономики Черногории организует белорусско-черногорский бизнес-форум и переговоры в формате B2B с деловыми кругами Черногории.
Среди участников с черногорской стороны: Палата экономики Черногории, GPS Montenegro, туристические структуры класса «люкс», Montenegro Airlines Podgorica, R-Tours Budva.
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