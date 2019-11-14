Беларусь пригласили принять участие в Китайской международной промышленной выставке Big Data Expo-2020, которая запланирована на май 2020 г. Приглашение было озвучено во время состоявшейся 14 ноября встречи заместителя министра экономики Елены Перминовой с делегацией провинции Гуйчжоу КНР во главе с первым вице-председателем Народного правительства Ли Цзайюном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники переговоров обсудили перспективы совместного сотрудничества в области больших данных и электронной информации, направления углубления инвестиционного сотрудничества и увеличения объемов взаимной торговли.

В рамках запланированного в 2020 году Года регионов Беларуси в Китае акцентировано внимание на необходимость активизации межрегионального сотрудничества и укрепления экономических, культурных, туристических связей.

Китайская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества предприятий из провинции Гуйчжоу, работающих в индустриальном парке «Великий камень», в том числе с учетом планов по развитию парка как «умного города» с применением передовых технологий и разработок.