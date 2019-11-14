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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ BIG DATA EXPO-2020
11:00 15.11.2019
Беларусь пригласили принять участие в Китайской международной промышленной выставке Big Data Expo-2020, которая запланирована на май 2020 г. Приглашение было озвучено во время состоявшейся 14 ноября встречи заместителя министра экономики Елены Перминовой с делегацией провинции Гуйчжоу КНР во главе с первым вице-председателем Народного правительства Ли Цзайюном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники переговоров обсудили перспективы совместного сотрудничества в области больших данных и электронной информации, направления углубления инвестиционного сотрудничества и увеличения объемов взаимной торговли.
В рамках запланированного в 2020 году Года регионов Беларуси в Китае акцентировано внимание на необходимость активизации межрегионального сотрудничества и укрепления экономических, культурных, туристических связей.
Китайская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества предприятий из провинции Гуйчжоу, работающих в индустриальном парке «Великий камень», в том числе с учетом планов по развитию парка как «умного города» с применением передовых технологий и разработок.
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