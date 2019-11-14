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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ, РУМЫНИИ И АВСТРИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:15 15.11.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Румынский Совет по конкуренции, а также Австрийское федеральное антимонопольное ведомство подписали меморандумы о сотрудничестве в области конкурентной политики. Документы подписаны 13 ноября в рамках проходившей в Минске международной конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках мероприятия прошли переговоры с государственным секретарем Румынского Совета по конкуренции Румынии Космином Белакуренку, а также председателем Совета по конкуренции Латвии Абрамой Скайдрите.
Как с представителем Румынии, так и с коллегой из Латвии руководство Министерства антимонопольного регулирования и торговли обсудило возможности обмена опытом антимонопольного регулирования в сфере государственных закупок и фармацевтики.
С главой Австрийского федерального конкурентного ведомства Теодором Таннером достигнута договоренность о возможностях обмена информацией при проведении расследований в отношении транснациональных корпораций, изучения правоприменительной практики при рассмотрении картельных сговоров, соблюдения прав интеллектуальной собственности, сговоров на торгах и других нарушений антимонопольного законодательства.
Завершили насыщенную работу конференции 14 ноября переговоры с делегацией Федеральной антимонопольной службы, в ходе которых обсудили реализацию проводимых в настоящее время совместных мероприятий на рынке лекарственных средств и медицинских изделий.
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