В 2019-2020 годах Беларусь и Китай по итогам двух конкурсов планируют реализовать 35 совместных научно-технических проектов, из них 20 проектов уже финансируется, 15 – находятся на согласовании китайской стороны. Об этом сообщил сегодня на открытии Второй научно-практической конференции «Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, в нашей стране белорусско-китайских научно-технических проектов реализуется в три раза больше, чем с любой другой страной, причем с каждым годом количество проектов увеличивается на четверть.

«Совместные проекты выполняются в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов и иных областей. В этом году начаты проекты по разработке энергосберегающего стенда для испытаний трансмиссий тракторов при выполнении сельскохозяйственных работ и созданию нового типа фотоуправляемого фазового модулятора для применения в таких глобальных направлениях, как космос и связь», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что одним из перспективных и интересных проектов является разработанный в БГУ спутник, запущенный в октябре 2018 года в Китае с космодрома «Цзюцюань». Он успешно выведен на орбиту высотой более 500 километров над поверхностью Земли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, активизации двухстороннего научно-технического и инновационного взаимодействия способствует работа профильной комиссии Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. По итогам второго заседания комиссии под руководством А. Шумилина и министра науки и технологий КНР Ван Чжигана подписана программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы. В нее вошли перспективные стратегические белорусско-китайские проекты, направленные на развитие совместной инфраструктуры и создание совместных производств. В 2019 году в рамках реализации указанной программы создан Учебный испытательный центр на базе Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета, ведутся работы по созданию Китайско-белорусского центра по инкубированию инновационных проектов на базе БНТУ и Шанхайского университета. В настоящее время идет строительство в индустриальном парке «Великий камень» здания Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

Дипломатические отношения между Беларусью и КНР установлены 20 января 1992 г. Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники между правительством Беларуси и правительством Китая подписано 24 апреля 1992 г.