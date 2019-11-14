МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ

17:24 14.11.2019 Постановлением Совета министров № 760 от 13 ноября 2019 г. одобрены 2 проекта международной технической помощи. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, одобрены следующие проекты: «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством» (координатор проекта – Государственный комитет по имуществу); «Разработка мобильного приложения для содействия при пересечении государственной границы» (координатор проекта – Государственный таможенный комитет). Решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров. Постановление вступило в силу со дня его принятия.