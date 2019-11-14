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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
17:24 14.11.2019
Постановлением Совета министров № 760 от 13 ноября 2019 г. одобрены 2 проекта международной технической помощи.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, одобрены следующие проекты:
«Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством» (координатор проекта – Государственный комитет по имуществу);
«Разработка мобильного приложения для содействия при пересечении государственной границы» (координатор проекта – Государственный таможенный комитет).
Решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
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