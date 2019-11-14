ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВБ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОГ
16:57 14.11.2019

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Всемирным банком по повышению уровня безопасности диких животных при модернизации и строительстве автомобильных дорог. Это было отмечено во время встречи 13 ноября министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, повесткой встречи стали два основных вопроса. Первый - обсуждение дальнейших действий в отношении проекта «Модернизация транзитного коридора», который включает реконструкцию автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно, повышение безопасности дорожного движения и управление сетью автомобильных дорог, реконструкцию пункта пропуска «Брузги-2. Второй – финансирование строительства железнодорожного сообщения между Минск, индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом.

По первому вопросу было озвучен прогнозируемый остаток кредитных ресурсов Всемирного банка. В связи с чем банк предложил три варианта использования данных средств. Это обеспечение безопасности движения, особенно на тех участках, где идут работы по реконструкции; усовершенствование процессов управления дорожными активами – создание и ведение базы данных о дорожных условиях с целью содействия приоритизации работ по содержанию и текущему ремонту; а также финансирование технико-экономического обоснования работ по реконструкции автодороги М-1.

«Нам, безусловно, интересны ваши предложения. Особенно то, что касается финансирования ТЭО для реконструкции М-1. Тем более, что мы приступили к подготовительному этапу – разработке предынвестиционных предложений. И мы готовы более детально обсуждать вопрос участия банка в данном направлении работы», - отметил А. Авраменко.

По второму вопросу стороны договорились обсудить сотрудничество по данному направлению детальнее после работы совместной экспертной группы БЖД и Всемирного банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2019
валюта курс
EUR 2.2618
USD 2.0552
RUB 3.2013
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2019
валюта курс +/-
USD 2.2618 -0.0008
RUB 3.2013 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2620
USD 2.0520 2.0560
RUB 3.1990 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1020
EUR/RUB 70.5500 70.7000
USD/RUB 64.1000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте