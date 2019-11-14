Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Всемирным банком по повышению уровня безопасности диких животных при модернизации и строительстве автомобильных дорог. Это было отмечено во время встречи 13 ноября министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, повесткой встречи стали два основных вопроса. Первый - обсуждение дальнейших действий в отношении проекта «Модернизация транзитного коридора», который включает реконструкцию автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно, повышение безопасности дорожного движения и управление сетью автомобильных дорог, реконструкцию пункта пропуска «Брузги-2. Второй – финансирование строительства железнодорожного сообщения между Минск, индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом.

По первому вопросу было озвучен прогнозируемый остаток кредитных ресурсов Всемирного банка. В связи с чем банк предложил три варианта использования данных средств. Это обеспечение безопасности движения, особенно на тех участках, где идут работы по реконструкции; усовершенствование процессов управления дорожными активами – создание и ведение базы данных о дорожных условиях с целью содействия приоритизации работ по содержанию и текущему ремонту; а также финансирование технико-экономического обоснования работ по реконструкции автодороги М-1.

«Нам, безусловно, интересны ваши предложения. Особенно то, что касается финансирования ТЭО для реконструкции М-1. Тем более, что мы приступили к подготовительному этапу – разработке предынвестиционных предложений. И мы готовы более детально обсуждать вопрос участия банка в данном направлении работы», - отметил А. Авраменко.

По второму вопросу стороны договорились обсудить сотрудничество по данному направлению детальнее после работы совместной экспертной группы БЖД и Всемирного банка.