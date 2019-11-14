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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ФОРУМЕ В БАВАРИИ
15:33 14.11.2019
Индустриальный парк «Великий камень» 13 ноября представил немецкому бизнесу уникальные возможности реализации инвестиционных проектов на Белорусском экономическом форуме в Мюнхене (Бавария, Германия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, были организованы 3 дискуссионные тематические секции, посвященные, в частности, успешным примерам немецкого бизнеса в Беларуси, возможностям финансовой поддержки предприятий и новых проектов, потенциалу Беларуси в рамках участия в инициативе «Пояс и путь». В рамках панельной дискуссии участники высказались положительно в отношении условий ведения бизнеса на территории парка, преференциального режима, скорости строительства инженерной инфраструктуры.
Представитель индустриального парка провел ряд переговоров с руководителями немецких компаний, которые проявляют заинтересованность в локализации своего производства на территории индустриального парка.
Экономический форум был организован Генеральным консульством Беларуси в Мюнхене и посольством Беларуси в Германии во взаимодействии с Министерством экономики, земельного развития и энергетики Баварии, Промышленно-торговой палатой Мюнхена и Верхней Баварии, Баварским земельным банком.
В форуме в Мюнхене приняли участие около 140 представителей деловых кругов Германии.
Общение с немецким бизнесом продолжится в Дюссельдорфе 18 ноября в ходе форума «Беларусь как ворота на рынок СНГ».
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