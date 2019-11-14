Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии проводят конкурс совместных белорусско-монгольских научно-технических проектов на 2020-2021 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки принимаются по 11 декабря 2019 г. по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: материаловедение и наноматериалы; лазеры, лазерные и оптоэлектронные технологии; медицина, фармакология и биотехнологии; беспилотные авиационные комплексы (производство и эксплуатация), аэрокосмические технологии.

Документы должны содержать письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-партнером. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных белорусско-монгольских научно-технических проектов проводится в соответствии с протоколом второго заседания Белорусско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий от 6 августа 2019 г. Двухстороннее научно-техническое сотрудничество осуществляется в рамках соглашения между Государственным комитетом по науке и технологиям и Министерством образования и науки Монголии от 5 сентября 2013 г.