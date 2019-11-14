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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АВСТРИЙСКИЕ КОМПАНИИ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ ЧЕРЕЗ БУТБ
14:10 14.11.2019

Договоренность об использовании возможностей торговых площадок ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) для выхода на рынок Беларуси достигнута по итогам B2B-переговоров, состоявшихся между делегацией БУТБ и представителями австрийских деловых кругов в рамках австрийско-белорусского бизнес-форума 12 ноября.

Как сообщает сайт БУТБ, наибольший интерес у австрийской стороны вызвали производимые в Беларуси пиломатериалы и продукция переработки масличных культур.

У БУТБ уже есть положительный опыт реализации данных товаров в страны Европейского союза. В частности, с начала года экспорт пилопродукции через биржу достиг 230 млн USD, а рапсового масла – 12 млн USD. Планируется, что в ближайшей перспективе именно за счет этих позиций будет обеспечиваться рост биржевого экспорта в Австрию. Впрочем, по словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, закупка лесоматериалов и сельхозпродукции – это лишь одно из возможных направлений сотрудничества с австрийским бизнесом.

«На данном этапе важно продемонстрировать принцип работы биржевого механизма и его преимущества. Для этого идеально подходят такие высоколиквидные товары, как пиломатериалы, топливная щепа и рапсовое масло, однако в будущем мы, безусловно, планируем расширять номенклатуру. Например, ряд австрийских компаний выразили готовность покупать макулатуру и строительные материалы на биржевых торгах. Кроме того, имеется значительный потенциал сотрудничества в сфере государственных закупок в части поставок в Беларусь оборудования и медпрепаратов», - отметил руководитель биржи.

В настоящее время на БУТБ аккредитовано 13 австрийских компаний. За 2018 г. сумма совершенных ими биржевых сделок составила 766 тыс. USD. С целью увеличения количества австрийских участников биржевых торгов и объемов совершаемых ими сделок планируется аккредитовать в Австрии биржевого брокера, который станет представителем БУТБ на этом рынке.
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