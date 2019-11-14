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РУП «МИНСКЭНЕРГО» И СЛОВЕНСКАЯ RIKO ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИИ «ХИМЗАВОД»
13:02 14.11.2019

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» Олег Щемель и генеральный директор Riko d.o.o Янез Шкрабец (Словения) подписали контракт на реализацию инвестиционного проекта по реконструкции одной из значимых подстанций Минска — 110/10/6 кВ «Химзавод».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, реконструкция подстанции «Химзавод» позволит обеспечить надежное электроснабжение следующих объектов: жилой район «Минск Мир», общественный комплекс ООО «РеалГрадИнвест».

Кроме того, реализация данного проекта позволит создать новые производственные площади для лекарственных средств, выпускаемых РУП «Белмедпрепараты», а также новые объекты социально-бытовой сферы, торговли, коммунальной инфраструктуры.

С компанией Riko у РУП «Минскэнерго» налажено тесное взаимовыгодное сотрудничество по различным направлениям взаимодействия. Интенсивное развитие жилищного строительства, социальной сферы, развитие экономики Минска требует создания соответствующей инженерной инфраструктуры, и в первую очередь строительства сетей электроснабжения и подстанций.
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