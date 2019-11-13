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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, ОБОРУДОВАНИЕ, УЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
11:43 14.11.2019
Беларусь готова поставлять в Калининградскую область электротранспорт, сельхозтехнику, оборудование для переработки мусора, участвовать в строительстве. Об этом было заявлено во время встречи посла нашей страны в России Владимира Семашко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, также белорусская сторона готова участвовать в работах по водоподготовке.
Белорусская делегация, в составе которой есть представители ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ», ООО «АВТОритет», УП «Полимерконструкция», пригласила губернатора региона посетить предприятия, производящую данную продукцию, в ходе предстоящего визита в Минск.
«Между нашей областью и регионами Беларуси активно развивается взаимодействие во всех жизненно-важных сферах. Мы придаем большое значение укреплению связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере. Правительство Калининградской области настроено активно расширять сотрудничество с белорусскими партнерами», - подчеркнул Антон Алиханов.
Глава региона отметил интерес области к предложениям белорусской делегации. В частности, они актуальны в связи с планами по приобретению электробусов для Калининграда, созданию инфраструктуры для газомоторного транспорта, потребностью в обновлении сетей и строительства новых станций водоподготовки и обезжелезивания.
«Хочу выразить уверенность, что результатом визита вашей делегации в Калининградскую область станет проработка новых интересных для обеих сторон проектов и направлений, а также их дальнейшая реализация», - сказал Антон Алиханов.
В рамках визита также запланировано посещение МКП «Калининград-Гор Транс» и филиала КУП «Брестжилстрой».
Посол Беларуси в России встретится с представителями ОО РНКА «Калининградское землячество белорусов».
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