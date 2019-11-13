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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМИРНОМУ БАНКУ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ИЗ МИНСКА В АЭРОПОРТ
10:59 14.11.2019
Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев 13 ноября на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.
«Мы хотели бы обсудить вопрос, касающийся нашей совместной работы по проекту строительства железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом. Это очень серьезный проект, рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект», – сказал Владимир Кухарев.
Вице-премьер обратил внимание, что строительство железной дороги поможет обеспечить удобное сообщение с Национальным аэропортом Минск. Параллельно в самом аэропорту запланированы работы по строительству терминала и взлетно-посадочной полосы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рассматривается несколько вариантов реализации проекта: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль трассы М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок.
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