Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев 13 ноября на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

«Мы хотели бы обсудить вопрос, касающийся нашей совместной работы по проекту строительства железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом. Это очень серьезный проект, рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект», – сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер обратил внимание, что строительство железной дороги поможет обеспечить удобное сообщение с Национальным аэропортом Минск. Параллельно в самом аэропорту запланированы работы по строительству терминала и взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рассматривается несколько вариантов реализации проекта: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль трассы М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок.