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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 100 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ГЕРМАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЕЛОРУССКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В МЮНХЕНЕ
10:16 14.11.2019
В Мюнхене 13 ноября состоялся экономический форум, посвященный возможностям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в мероприятии, организованном Генеральным консульством Беларуси в Мюнхене и посольством Республики Беларусь в ФРГ (Берлин) во взаимодействии с Министерством экономики, земельного развития и энергетики Баварии, Промышленно-торговой палатой Мюнхена и Верхней Баварии, Баварским земельным банком, приняли участие более 100 представителей деловых кругов Германии.
С основным докладом в ходе пленарной части форума выступил заместитель министра иностранных дел, сопредседатель белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям Евгений Шестаков.
С белорусской стороны в мероприятии также приняли участие посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, генеральный консул Беларуси в Мюнхене Андрей Кулаженко, представители Администрации СЭЗ «Брест», СЗАО «Компания по развитию Индустриального парка», Белорусской железной дороги, ОАО АСБ «Беларусбанк».
Немецкая сторона была представлена на форуме министром экономики, земельного развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером, сотрудниками Промышленно-торговой палаты Мюнхена и Верхней Баварии, Баварского земельного банка, Восточного комитета германской экономики, Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь, баварских компаний, представляющих различные отрасли экономики.
В рамках форума были организованы дискуссионные тематические секции, посвященные, в частности, успешным примерам развития бизнеса в Беларуси, возможностям двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере, транспортно-логистическому потенциалу Республики Беларусь в контексте реализации инициативы «Один пояс, один путь».
В рамках визита в Мюнхен заместитель министра иностранных дел Беларуси Е. Шестаков встретился с министром экономики, земельного развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером, провел переговоры с руководителями ряда баварских компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в Беларуси.
Среди 16 федеральных земель Германии Бавария занимает третье место по объему товарооборота с Беларусью, который в 2018 году составил 228,3 млн. евро и превысил показатели нашей двусторонней торговли со многими европейскими государствами.
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