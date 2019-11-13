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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ТЕПЛОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ
09:11 14.11.2019

Тепловая модернизация жилья в Беларуси начнется с Могилевской и Гродненской областей, для пилотного проекта выбирают около 250 домов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев 13 ноября на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

«На базе Могилевской и Гродненской областей будет реализован пилотный проект. Сейчас в регионах идет отработка с жителями перечня жилых домов (это примерно 250 домов), где будет тепловая реабилитация, – сказал Владимир Кухарев. – Думаю, что в самое ближайшее время после подписания необходимых документов начнется реализация этого проекта».

Кроме того, с экспертами сейчас отрабатываются мероприятия по повышению энергоэффективности социальных объектов.

«В самое ближайшее время в правительстве пройдет совещание по конкретизации этих мероприятий», – добавил Вице-премьер.

Владимир Кухарев предложил обсудить реализацию проекта со Всемирным банком по развитию системы водоснабжения и водоотведения. В конце ноября завершается первый этап, по информации вице-премьера, уже завершены работы на 48 объектах.

Алекс Кремер, в свою очередь, выразил благодарность в связи с созданием рабочей группы, которая займется координацией подготовки проекта по энергоэффективности в общественных зданиях.

«Создание этой рабочей группы является очень важным и позитивным шагом. Потому что хотя проект и посвящен энергоэффективности, некоторые из самых важных решений будут приниматься в Министерстве финансов», – пояснил Алекс Кремер.

По его словам, одной из ключевых задач проекта по энергоэффективности является создание устойчивого механизма финансирования энергосбережения, который бы позволял использовать сэкономленные средства в качестве инвестиций в другие проекты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» подписан в сентябре 2019 года. Решение о тепловой модернизации будет приниматься на общем собрании собственников. Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.
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