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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И БОЛГАРИЯ НАМЕРЕНЫ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СПОРТА И ТУРИЗМА
17:17 13.11.2019

Беларусь и Болгария намерены расширять сотрудничество в сфере спорта и туризма, для этого есть хороший потенциал. Об этом было заявлено во время встречи первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси Вячеслава Дурнова с послом Болгарии в Беларуси Георги Василевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, во время встречи была высказана заинтересованность в увеличении взаимного потока туристов.

Этому должна способствовать активизация обмена информацией между нашими странами, укрепление взаимодействия между профильными министерствами и национальными агентствами по туризму, участие в международных туристических выставках на территории Беларуси и Болгарии.

Посол признался, что только начал знакомиться с Беларусью, и у него уже сложились самые приятные впечатления. Он пообещал активное содействие в приглашении в нашу страну гостей из Болгарии.

В ближайших планах Г. Василева – ряд встреч с представителями туристического бизнеса, руководством общественных туристических организаций Беларуси.

Стороны договорились разработать план совместных действий по укреплению сотрудничества между странами в сфере спорта и туризма.
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