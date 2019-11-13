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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ И АВСТРИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ
15:34 13.11.2019
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык и директор Австрийского энергетического агентства Петер Траупманн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Австрийским энергетическим агентством. Документ подписан в рамках участия А. Худыка в работе Белорусско-австрийского экономического форума, который состоялся 12 ноября в Вене (Австрия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, планируется сотрудничество по следующим направлениям: смягчение последствий и адаптация к изменению климата, развитие «зеленой» экономики, включая возобновляемую энергетику.
В частности, предполагается разработка совместных предложений для государственных органов власти, органов местного самоуправления по внедрению принципов «зеленой» экономики и новых передовых технологий, обеспечивающих смягчение последствий изменения климата, в том числе в области возобновляемых источников энергии, а также развития электротранспорта.
Сотрудничество предусматривает сопровождение и координацию австрийско-белорусских инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики, электротранспорта; поддержку разработки, подготовки и внедрения эффективных технологических и организационных решений в сфере использования возобновляемых источников энергии, а также поддержку организации совместных мероприятий по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата, развития «зеленой» экономики, включая возобновляемую энергетику.
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