ОАО «Гродно Азот» поставит в 2020 году полиамидную продукцию трем китайским компаниям. Меморандумы о намерениях подписаны с тремя китайскими компаниями – China CTEXIC Corporation, Chengdu Xuanheng Supply Chain Management Co., Ltd и Kunshan Yuncheng Plastic Industry Co., Ltd на Второй Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая прошла 5-10 ноября в Шанхае (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Гродно Азот» было отмечено дипломом за активное участие в продвижении экспортного потенциала Беларуси.