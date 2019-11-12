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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ИНТЕРЕСЕН АВСТРИЙСКИМ КОМПАНИЯМ В КАЧЕСТВЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
13:32 13.11.2019

Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» приняла участие в австрийско-белорусском бизнес-форуме в Вене 12 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, в ходе форума рассмотрены актуальные вопросы белорусско-австрийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, инструменты банковской поддержки инвестиционных проектов. Определены стратегические приоритеты в экономическом взаимодействии двух стран, среди которых логистика, зеленая энергетика, деревообработка, новые материалы, фармацевтика и IT-сфера. На форуме собрались более 200 компаний из Австрии и Беларуси.

«Великий камень», благодаря своим преимуществам и особому преференциальному режиму, стал интересен австрийским компаниям в качестве площадки для реализации своих инвестиционных проектов.

Кроме того, представители компании по развитию индустриального парка 11 ноября приняли участие в форуме «Общий экономический рынок от Лиссабона до Владивостока» в Вене. В рамках форума обсуждены возможности экономического сотрудничества двух связующих мостов, где комфортно развивать бизнес и осуществлять торговлю на двух крупнейших рынках.

Резидентами «Великого камня» уже стали 57 компаний с капиталом из Китая, Германии, Австрии, Швейцарии, Беларуси, Израиля, США и других стран.
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