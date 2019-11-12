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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ НА ГРАНИЦЕ СО СТРАНАМИ ЕС ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
12:55 13.11.2019

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо и глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель обсудили 12 ноября вопросы, связанные с ситуацией на государственной границе в январе-октябре текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, исходя из анализа обстановки на совместных с ЕС участках границы, специалисты отмечают стабильность ее развития. Вместе с тем, как и прогнозировалось, на ситуацию оказывала влияние деятельность отдельных лиц и преступных групп, причастных к незаконной транзитной миграции, контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.

На встрече также было отмечено снижение активности незаконной транзитной миграции. За 10 месяцев этого года белорусские пограничники задержали 262 нарушителя, а за аналогичный период предыдущего – их число превысило 500 человек.

Особое внимание участники встречи уделили проблеме контрабанды наркотиков через совместную границу. Всего за подотчетный период белорусскими пограничниками выявлено более полутоны наркотиков, среди которых в основном были гашиш, марихуана, кокаин и экстази.

А. Лаппо отметил, что органы пограничной службы Беларуси вносят весомый вклад в укрепление региональной пограничной безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что наша страна защищает интересы Европейского союза от угроз трансграничного криминального и террористического характера, которые формируются на Востоке, а также одновременно интересы России от тех же действий, проявляющихся на Западе.

«У наших отношений есть очень хорошая база, и мы готовы продолжать сотрудничество», – сказал Д. Шубель.

Также он отметил, что безопасность, которую обеспечивают пограничники, важна не только для Беларуси, но и для стран Европейского союза.

Стороны также обсудили планы в сфере укрепления региональной пограничной безопасности.
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