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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ВО ФРАНЦИЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЧТИ НА 30%
11:51 13.11.2019

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и посол Франции в Республике Беларусь Дидье Канесс обсудили на встрече в Минске вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в частности, обсуждалось партнерство в сфере животноводства (овцеводства), растениеводства, а также вопросы санитарно-ветеринарного характера.

Беларусь экспортирует во Францию свежие, охлажденные и консервированные овощи, жмыхи, моллюски. За 9 месяцев 2019 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил 3,145 млн долларов США (темп роста 129,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Рынок Евросоюза является достаточно сложным по доступу ввиду требований к безопасности продуктов питания, импортных таможенных пошлин и высокого уровня конкуренции как производителей ЕС, так и поставщиков третьих стран.

В настоящее время разрешения на экспорт в ЕС имеют следующие молокоперерабатывающие организации: СП «Санта Бремор», ОАО «Верхнедвинскиймаслосырзавод», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Савушкин продукт» и производственные филиалы в Столине и Пинске, СООО «Морозпродукт», ОАО «Молочный мир».

Кроме того, разрешения на экспорт иной продукции имеют СП «Санта Бремор», СП «Трансоэкспресс» ООО, ОАО «Рыбхоз «Полесье», ОАО «Опытный рыбхоз «Селец», ОАО «Можелит» (пищевой желатин); ИООО «Белкейзинг» (желудки и кишечники для производства колбасных облаток). В 2017 году включены в список ООО «Камчатская рыба», ЗАО «ДГ-центр» (рыбопродукция), фирма «Мока» (улитки).

Также отдельные предприятия имеют соответствующие разрешения на экспорт побочных продуктов животноводства, в том числе кормов для кошек и собак.
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