В рамках белорусско-австрийского бизнес-форума ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписало с австрийскими партнерами крупные соглашения об экспортных поставках на 2020 год. Речь идет о реализации более 270 тысяч тонн металлопродукции на сумму около 100 млн евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соглашения, которые БМЗ подписал с компаниями Belmet и Pisec Group, подразумевают отгрузку белорусской металлопродукции в Австрию и страны Европейского союза. На экспорт преимущественно будет реализовываться металлопрокат и метизная продукция. Отдельно среди данных позиций можно выделить конструкционный прокат, производство и сбыт которого БМЗ существенно нарастил за последние годы. Это высокотехнологичная металлопродукция, которая предназначена, в том числе и для таких премиальных отраслей, как автомобилестроение.

Белорусский металлургический завод и Австрию связывают длительные партнерские отношения, которые длятся с момента строительства завода. Тогда, 35 лет назад, австрийская компания выступала одним из ключевых поставщиков оборудования и технологии. Позже она принимала участие во многих проводимых на предприятии реконструкциях и модернизациях.

С момента выхода БМЗ на экспортные рынки взаимоотношения завода с Австрией приобрели двусторонний характер: страна стала для БМЗ не только поставщиком оборудования, но и потребителем продукции. Только за последние 5 лет экспорт завода в Австрию составил 32 млн долларов. Следует отметить, что по отгружаемым видам металлопродукции на рынок Австрии БМЗ является одним из основных среди не входящих в ЕС поставщиков.