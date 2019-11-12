МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ШЕСТЬ ГРУЗОВИКОВ МАЗ ПЕРЕДАНЫ В САРАТОВЕ КОМИТЕТУ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА

10:08 13.11.2019 Официальный дилер ОАО «МАЗ» в Саратовской области — ООО «МоторкомАвто» в рамках реализации муниципального контракта поставил первую партию машин Минского автомобильного завода. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на территории сервисно-дилерского центра МАЗ руководитель ООО «МоторкомАвто» Николай Стрелянный вручил ключи от автомобилей работникам Муниципального автономного учреждения «Благоустройство». Всего муниципальным предприятиям Саратова в ноябре 2019 года будет поставлено 12 машин.