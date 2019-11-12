Александр Лукашенко 12 ноября принял участие в работе австрийско-белорусского бизнес-форума в Вене и озвучил важные для бизнесменов посылы.

"Думаю, что необходимость встреч в подобном формате назрела давно. Бизнес наших стран ждет четких политических сигналов (если это нужно, считайте, что это и есть сигнал), демонстрирующих готовность Минска и Вены придать двусторонним отношениям долговременный характер. Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе $200 млн он назвал не иначе как позором.

"Такие цифры стыдно просто называть", - считает Лукашенко.

"Представьте потенциалы двух стран, через нас проходят огромные не только логистические пути, но и финансовые, материальные ресурсы. Чего тут про $200 млн говорить? Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить", - заявил он.

Александр Лукашенко прямо сказал представителям бизнеса: "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне", - подчеркнул он.

Лукашенко пояснил, что видел разных бизнесменов. Одни приходят, чтобы куш сорвать, другие, чтобы, "мышкуя", что-то заработать. А третьи не только чтобы заработать, но и принести пользу народу государства, где они работают.

"Вот с третьими мы будем работать быстро, оперативно, будем вас поддерживать", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул готовность выстраивать с зарубежным бизнесом прозрачные и взаимовыгодные отношения.

"Самое главное - вам не надо приносить чемоданы денег на взятки. Если вы только это сделаете, вас никогда не будет в Беларуси. Точнее, будете, но только в местах не столь отдаленных. Поэтому вас предупреждаю: никаких взяточничества и коррупции мы не потерпим. Приходите честно, открыто, прозрачно", - пригласил Лукашенко.

По его мнению, встреча с представителями бизнес-кругов послужит хорошим стимулом к расширению горизонтов деловой активности между двумя странами. Он констатировал, что Беларусь и Австрия имеют много общего и располагают хорошей базой для углубления взаимодействия в самых различных сферах.

А. Лукашенко отметил, что за годы сотрудничества с Австрией созданы надежные и хорошо зарекомендовавшие себя институциональные механизмы поддержки экономических отношений, сформирована необходимая договорно-правовая база.

Он отметил, что активная работа по совершенствованию рамочных условий ведения бизнеса приносит плоды

"Только за последнее время в Беларуси принят ряд стратегических документов, которые дали серьезный импульс развитию предпринимательства и стимулировали беспрецедентный подъем в сфере услуг", - обратил внимание Лукашенко.

Результатом совместных усилий стал заметный рост белорусско-австрийского товарооборота. За последние два года он вырос почти на 20%, а оборот услуг увеличился вдвое. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. Австрия стабильно входит в число лидеров по объему зарубежных инвестиций в Беларуси. В проработке находятся инвестиционные проекты на общую сумму около $1 млрд.

"Мы готовы сделать все необходимое, чтобы эта цифра нашла свое отражение в объемах реального товарооборота", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимые решения будут приняты быстро и эффективно.

Лукашенко считает, что будущее белорусско-австрийских экономических отношений состоит в производственной кооперации и развитии сферы услуг в таких традиционно сильных в Беларуси и Австрии отраслях, как нефтехимия, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение, строительство, транспорт, логистика, информационные технологии.