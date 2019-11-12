Вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах обсуждались 11 ноября в Москве (Россия) на встрече министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с министром энергетики России Александром Новаком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в энергетике.

По результатам встречи подготовлен пакет документов для дальнейшего рассмотрения премьер-министром Беларуси.