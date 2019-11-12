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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРОРАБОТАЛИ ВОПРОСЫ ПО ДОРОЖНЫМ КАРТАМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ СФЕРАХ
17:01 12.11.2019
Вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах обсуждались 11 ноября в Москве (Россия) на встрече министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с министром энергетики России Александром Новаком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в энергетике.
По результатам встречи подготовлен пакет документов для дальнейшего рассмотрения премьер-министром Беларуси.
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