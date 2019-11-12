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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОСАИ
15:36 12.11.2019
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в молодежной конференции Европейской организации высших органов финансового контроля (Young EUROSAI-2019), состоявшейся в Лондоне (Великобритания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, делегаты Комитета государственного контроля Беларуси провели семинар на тему «Либерализация контрольной деятельности в Республике Беларусь», на котором освещены основные аспекты оптимизации системы контроля и надзора.
В настоящее время существует значительный объем доступной информации, технологии по ее хранению, доступу и анализу непрерывно развиваются. Также происходят изменения как в социальной, так и в политической сферах.
На конференции были рассмотрены общие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются ВОФК европейских стран. Участники мероприятия обменялись существующей практикой, проектами и имеющимися инновациями, а также выработали основные направления, которым должны следовать ВОФК, чтобы всегда быть актуальными для общественности, правительств, средств массовой информации.
В молодежной конференции приняли участие около 100 делегатов из ВОФК стран Европы, мероприятие прошло с участием президента ЕВРОСАИ, а также руководителей ВОФК Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии и Нидерландов.
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