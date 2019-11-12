Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство научных исследований и образования Италии проведут первое заседание совместной белорусско-итальянской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

Мероприятие состоится в рамках визита белорусской делегации во главе с председателем ГКНТ Александром Шумилиным с 11 по 14 декабря в Рим и Триест для участия во встрече министров по делам науки и исследований стран – членов Центрально-Европейской Инициативы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, в ходе заседания планируется подписать исполнительную программу двухстороннего сотрудничества и обсудить график проведения первого конкурса совместных белорусско-итальянских научно-технических проектов на 2020-2021 гг.

Кроме того, стороны рассмотрят перспективы взаимодействия в области трансфера технологий, поставок белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции в Итальянскую Республику.