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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ИТАЛИЯ ПРОВЕДУТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
14:52 12.11.2019

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство научных исследований и образования Италии проведут первое заседание совместной белорусско-итальянской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

Мероприятие состоится в рамках визита белорусской делегации во главе с председателем ГКНТ Александром Шумилиным с 11 по 14 декабря в Рим и Триест для участия во встрече министров по делам науки и исследований стран – членов Центрально-Европейской Инициативы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, в ходе заседания планируется подписать исполнительную программу двухстороннего сотрудничества и обсудить график проведения первого конкурса совместных белорусско-итальянских научно-технических проектов на 2020-2021 гг.

Кроме того, стороны рассмотрят перспективы взаимодействия в области трансфера технологий, поставок белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции в Итальянскую Республику.
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