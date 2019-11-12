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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕДИКИ БЕЛАРУСИ ЗАКЛЮЧИЛИ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ВЫСТАВКЕ MEDINEX В БАКУ
13:18 12.11.2019
Белорусские медики достигли ряда двусторонних договоренностей с зарубежными медицинскими учреждениями. Соглашения подписаны на Международной выставке медицинских инноваций Medinex, которая прошла 6-7 ноября в Баку (Азербайджан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, подписаны договоры о сотрудничестве между Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии и Институтом травматологии и ортопедии Азербайджана, а также Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей им. А.Алиева.
Подписана программа совместных действий между Белорусской медицинской академией последипломного образования и Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей имени А.Алиева.
Состоялось посещение Центральной клиники Баку (Merkezi Klinika) и Национального онкологического центра Азербайджана, где белорусская и азербайджанская стороны договорились поддерживать деловые коммуникации с целью взаимовыгодного международного сотрудничества.
Коллективный стенд белорусских медучреждений организован Национальным центром маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
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