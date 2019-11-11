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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ООО «БЕЛТРАНСЛОГИСТИК» ПРЕДСТАВИЛО ТЕХНИКУ БЕЛАЗ НА УРАЛЬСКОМ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ
11:35 12.11.2019
ООО «БелТрансЛогистик» представило технику БЕЛАЗ на Уральском горнопромышленном форуме и специализированной выставке технологий, оборудования и спецтехники «Горное дело / Ural Mining’19», которые прошли 6-8 ноября в Екатеринбурге (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на выставке демонстрировались новинки карьерной техники, оборудования и приборов для горнодобывающей, металлургической и строительной отраслей от экспонентов из Беларуси, России, Германии и Китая.
За январь-сентябрь 2019 года в Свердловскую область прибыли 10 карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 45-240 тонн, еще два самосвала грузоподъемностью 240 тонн планируется поставить для АО «ЕВРАЗ КГОК» в декабре.
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