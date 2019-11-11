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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕДУТ ОЦЕНКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ БЕЛАРУСИ
10:14 12.11.2019

Эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) 11-16 ноября проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, данная процедура предусмотрена соглашениями между органом по аккредитации Республики Беларусь, функции которого выполняет Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА), с международными организациями в сфере аккредитации (ILAC, IAF) и ЕА.

В частности, 11 экспертов из 9 европейских государств проверят деятельность БГЦА на соответствие положениям основополагающих международных стандартов в области оценки соответствия, документов ILAC, IAF и ЕА, а также европейским требованиям в сфере аккредитации.

Особое внимание будет уделено внедрению новой версии ISO/IEC 17025:2017 в испытательных и калибровочных лабораториях (в Беларуси с 1 октября 2019 г. действует идентичный ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»).

Программой оценки предусмотрена проверка деятельности аккредитованных субъектов в сферах испытаний, калибровки, сертификации продукции, систем менеджмента и персонала, выбранных на основании метода случайной выборки.

Оценка также будет включать дополнительные сферы аккредитации: инспекционных органов (ISO/IEC 17020), медицинских лабораторий (ISO 15189) и провайдеров проверки квалификации (ISO/IEC 17043). Положительные результаты позволят БГЦА расширить области для признания в рамках заключенных глобальных соглашений.

Проведение паритетной оценки со стороны ЕА необходимо для поддержания признания системы аккредитации Беларуси, демонстрации эквивалентности европейским и международным требованиям.

Напомним, с октября-ноября 2018 г. Национальная система аккредитации Республики Беларусь − полноправный партнер международного сообщества по аккредитации и оценке соответствия.

Признание международных организаций по аккредитации является объективным свидетельством для всех заинтересованных сторон (производителей, потребителей, продавцов, представителей бизнеса, в том числе зарубежных партнеров в различных областях экономики) того, что проводимая в Беларуси оценка соответствия продукции и других объектов осуществляется на должном уровне.
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