|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕДУТ ОЦЕНКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ БЕЛАРУСИ
10:14 12.11.2019
Эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) 11-16 ноября проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, данная процедура предусмотрена соглашениями между органом по аккредитации Республики Беларусь, функции которого выполняет Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА), с международными организациями в сфере аккредитации (ILAC, IAF) и ЕА.
В частности, 11 экспертов из 9 европейских государств проверят деятельность БГЦА на соответствие положениям основополагающих международных стандартов в области оценки соответствия, документов ILAC, IAF и ЕА, а также европейским требованиям в сфере аккредитации.
Особое внимание будет уделено внедрению новой версии ISO/IEC 17025:2017 в испытательных и калибровочных лабораториях (в Беларуси с 1 октября 2019 г. действует идентичный ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»).
Программой оценки предусмотрена проверка деятельности аккредитованных субъектов в сферах испытаний, калибровки, сертификации продукции, систем менеджмента и персонала, выбранных на основании метода случайной выборки.
Оценка также будет включать дополнительные сферы аккредитации: инспекционных органов (ISO/IEC 17020), медицинских лабораторий (ISO 15189) и провайдеров проверки квалификации (ISO/IEC 17043). Положительные результаты позволят БГЦА расширить области для признания в рамках заключенных глобальных соглашений.
Проведение паритетной оценки со стороны ЕА необходимо для поддержания признания системы аккредитации Беларуси, демонстрации эквивалентности европейским и международным требованиям.
Напомним, с октября-ноября 2018 г. Национальная система аккредитации Республики Беларусь − полноправный партнер международного сообщества по аккредитации и оценке соответствия.
Признание международных организаций по аккредитации является объективным свидетельством для всех заинтересованных сторон (производителей, потребителей, продавцов, представителей бизнеса, в том числе зарубежных партнеров в различных областях экономики) того, что проводимая в Беларуси оценка соответствия продукции и других объектов осуществляется на должном уровне.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2019
Курсы в банках
на 12.11.2019
Конвертация в банках
на 12.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте