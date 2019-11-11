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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА ОБСУДЯТ В БГУ
09:06 12.11.2019
12 ноября в БГУ пройдет круглый стол «Ворота Евразии: опыт белорусско-казахстанских отношений и новые горизонты сотрудничества».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, с приветственным словом к участникам обратятся посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, начальник Главного управления экономической интеграции Министерства экономики нашей страны Алексей Мацевило и декан факультета международных отношений (ФМО) БГУ Виктор Шадурский.
В работе круглого стола примут участие около 20 специалистов, преподавателей БГУ, Белорусского института стратегических исследований и Центра изучения безопасности и внешней политики, а также студенты.
С экспертным мнением о внутренней и внешней политике Казахстана, новых ее направлениях выступит доцент кафедры международных отношений ФМО БГУ Роза Турарбекова. Кроме того, оценку белорусско-казахстанскому партнерству представит доцент названной кафедры Александр Тихомиров.
Кроме того, в ходе обсуждения стороны затронут вопросы дальнейших перспектив сотрудничества Беларуси и Казахстана и обозначат роль и взаимодействие правительств двух стран в евразийских интеграционных проектах и инициативах.
Организатором мероприятия выступает ФМО БГУ при поддержке посольства Казахстана в Беларуси.
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