В первые дни работы выставки China International Import Expo-2019, которая прошла 5-10 ноября в Шанхае (Китай), белорусские предприятия-участники подписали контракты и соглашения на общую сумму свыше 150 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белинтерэкспо», большая часть из них – более 130 млн долларов – подписаны в рамках бизнес-форума «Китай – Беларусь», который прошел 6 ноября в рамках национальной экспозиции. В мероприятии приняли участие заместитель Министра коммерции КНР (TBC) Юй Цзяньхуа, Вице-губернатор провинции Ганьсу Чжан Шичжэнь, члены белорусской официальной делегации, а также более 200 представителей китайского и белорусского бизнеса.

В рамках деловой программы экспозиции участники посетили производственные предприятия Шанхая и приняли участие в Форуме отраслевых экспонентов. На национальном павильоне прошли семинары, посвященные сельскохозяйственной и продовольственной продукции, нефтехимической отрасли, сфере услуг, инвестиционному потенциалу Беларуси, в которых участвовали более 30 производителей мясо-молочной, кондитерской, бакалейной продукции, нефтехимических предприятий и научных организаций.

В рамках страновых экспозиций свои павильоны представили более 50 стран, среди которых – Италия, Казахстан, Россия, Узбекистан, Франция. Белорусский стенд, расположенный в центральной части павильона, выполнен в виде масштабного макета здания Национальной библиотеки Беларуси.

Белорусская делегация также посетила стенды индустриального парка «Великий камень», организаций Министерства здравоохранения, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, а также масштабную экспозицию продуктов питания, организованную концерном «Белгоспищепром», Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также облисполкомами.

В экспозиции также представлена инновационная нефтехимическая продукция, изделия из льна, целлюлозно-бумажные изделия, сельскохозяйственная техника, транспортные и логистические услуги.

Белорусская экспозиция расположилась в семи тематических павильонах и заняла площадь в размере 787 кв. метров, став одной из крупнейших на выставке.

Национальная экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке и участии посольства Беларуси в Китае, министерств сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, образования, культуры, транспорта и коммуникаций, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, концернов «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим». Выставочным оператором выступило предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.