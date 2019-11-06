ОАО "Светлогорский ЦКК" подписало два меморандума на поставку 24 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы в адрес двух китайских компаний на 2-й Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, которая прошла 5-10 ноября в Шанхае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", в течение 2020 года предприятие поставит каждой из китайских компаний по 12 тыс. тонн целлюлозы на общую сумму 10,8 млн долларов США.

Поставки будут осуществляться через мирового трейдера - компанию Ekman & Co AB, с которой у Светлогорского целлюлозно-картонного комбината подписан долгосрочный контракт о поставках целлюлозы на мировые рынки.

Светлогорский ЦКК уже второй раз принимает участие в этой масштабной выставке. Она является для предприятия отличной площадкой для презентации и продвижения своей продукции на перспективном рынке Китая. Именно в эту страну комбинат уже поставляет наибольшие объемы целлюлозы.

Так, за 9 месяцев 2019 года Светлогорский ЦКК всего экспортировал целлюлозы почти на 33 млн долларов США, из этой суммы экспорт в Китай составил 31 млн долларов США. Остальной объем распределился между Россией, Украиной, Италией, Литвой, Сербией, Словенией и Францией.

Темп роста экспорта за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 389,2% (то есть экспортировано почти в 4 раза больше).