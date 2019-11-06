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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И АВСТРИИ В ОБЛАСТИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:41 11.11.2019

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер обсудили на встрече 6 ноября сотрудничество в области воздушного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в настоящее время полеты на линии Вена-Минск-Вена выполняются авиакомпанией «Австрийские авиалинии» с частотой. Однако авиакомпанией «Белавиа» принято решение о начале собственных полетов по данному маршруту с сезона ИАТА «Лето-2020». Таким образом, полеты между городами будут осуществляться 14 раз в неделю перевозчиками двух стран, по 7 частот каждой стороной, в соответствии с действующими договоренностями на уровне авиационных властей Беларуси и Австрии.

По оценкам «Белавиа», выполнение собственных рейсов в Вену позволит белорусскому перевозчику увеличить объем экспорта услуг, а также проводить более гибкую тарифную политику на данном направлении и представить пассажирам более привлекательное предложение. Также это будет способствовать созданию большего количества стыковок в Минске и, соответственно, увеличению транзитного пассажиропотока через Минск по сети «Белавиа».

Кроме того, в ходе конференции Международной организации гражданской авиации «ICAO Air Services Negotiation Event 2019», которая пройдет 2-6 декабря текущего года в Иордании, планируется провести консультации авиационных властей двух стран по вопросу увеличения частот на направлении Минск-Вена-Минск.

«Мы весьма заинтересованы в развитии нашего сотрудничества в данном направлении. Это один из первоочередных вопросов, над которым ведется работа на постоянной основе в рамках развития отношений между Беларусью и Австрией», - отметил Алексей Авраменко.

Также на встрече обсуждалось сотрудничество в области автомобильного транспорта, в частности, возможность увеличения квоты разрешений на 2019 г. для белорусских перевозчиков.
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