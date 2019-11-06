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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 11-12 НОЯБРЯ СОВЕРШИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В АВСТРИЮ
09:06 11.11.2019
Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры А. Лукашенко с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.
А. Лукашенко в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.
Кроме того, он встретиться с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.
Одновременно в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.
Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.
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