Проекты создания сборочных производств тракторов и холодильников обсуждались на встрече 4 ноября министра промышленности Беларуси Павла Утюпина с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канель Бермудесом в рамках 37-й Международной гаванской ярмарки FIHAV-2019.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, в ходе переговоров обсуждены вопросы подготовки плана совместных действий правительства Беларуси и правительства Кубы по развитию торгово-экономического сотрудничества на краткосрочную перспективу, проекты создания сборочных производств тракторов и холодильников, предстоящие встречи с руководством кубинских министерств — внешней торговли и иностранных инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, промышленности.

Министр промышленности Беларуси, находясь с официальным визитом в Гаване, принял участие в открытии международной выставки FIHAV-2019. В экспозиции представлены белорусские предприятия – ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «БАТЭ», ОАО «Белагромаш».

FIHAV – одна из главных выставочных ярмарок не только Кубы, но и Латинской Америки. Ежегодно в ней участвуют более 4 тыс. компаний из 60 стран мира, посещают выставку около 150 тыс. человек.

Среди основных экспортных позиций Беларуси в Кубу являются двигатели, запчасти для автомобилей и тракторов, шины, прицепы и полуприцепы. Основу импорта составляют лекарственные препараты и спиртные напитки.