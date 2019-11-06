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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КИТАЙ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ ОКОЛО 80 МЛН ДОЛЛАРОВ
15:47 06.11.2019

За январь-сентябрь 2019 года экспорт белорусского продовольствия в Китай составил около 80 млн долларов, что практически на 54% выше аналогичного периода прошлого года. Такие цифры прозвучали 5 ноября в Шанхае на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с заместителем министра Главного таможенного управления КНР Ли Гуо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня наша страна поставляет в КНР молочную продукцию, замороженную говядину, куриное мясо, кормовые молочные продукты, рыбную продукцию.

Тренд 2019 года – поставки на китайский рынок мясной продукции. За 9 месяцев ее экспортировано на сумму более 29 млн долларов. Также прорабатываются вопросы по поставкам охлажденного мяса говядины и субпродуктов.

В ходе встречи был подписан протокол по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям для птицы, экспортируемой из Беларуси в Китай в части поставок куриных субпродуктов, лапок, кончиков крыльев и др. Документ позволит в ближайшем будущем значительно расширить ассортимент поставляемой белорусской продовольственной продукции на китайский рынок.

На право поставок продукции в КНР аккредитованы 54 белорусских молокоперерабатывающих предприятия, 2 мясокомбината и 5 птицефабрик. Кроме того, недавно были сертифицированы 7 белорусских предприятий по переработке рыбы, а также 4 завода по поставкам свекловичного жома. Работа по расширению списка аккредитованных предприятий продолжается. Беларусь готова предложить китайским потребителям высококачественные сыры, масло, йогурты, цельномолочную, мясную и другую продукцию. На сегодня в Беларуси производится свыше 500 видов мясных продуктов и свыше 1500 видов молочных продуктов.
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