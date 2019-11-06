Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с Европейской экономической комиссией ООН работает над определением индекса субрегионального инновационного развития страны. Об этом сообщил сегодня на открытии круглого стола «Субрегиональный обзор инновационной политики в Беларуси» председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, над проектом работает более 20 республиканских и областных органов управления.

«Это масштабный проект, и мы заинтересованы в его результатах. Материалы обзора будут использованы для подготовки новых предложений, дальнейшего совершенствования государственной инновационной политики Беларуси и разработки Государственной программы инновационного развития на 2021-2025 годы», – сказал А. Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, субрегиональный обзор инновационной политики состоит из 49 показателей, структурированных в рамках трех компонентов: управление инновациями, инструменты инновационной политики и процесс инновационной политики. В соответствии с методологией ЕЭК ООН, комплексная оценка осуществляется независимыми экспертами, а также органами государственного управления и организациями Беларуси. Затем производится сопоставление результатов. Данный проект реализуется при финансовом содействии правительства Швеции.

Государственный комитет по науке и технологиям сотрудничает с Европейской экономической комиссией ООН уже более 10 лет. В 2010-2011 годах ЕЭК ООН совместно с ГКНТ подготовлен первый Обзор инновационного развития Беларуси, в 2016-2017 годах – второй («Инновации для устойчивого развития»). Рекомендации, полученные в ходе выполнения двух обзоров инновационного развития, были использованы при разработке ГПИР на 2011-2015 и 2016-2020 годы, что позволило верифицировать инновационную политику Беларуси с международными подходами.