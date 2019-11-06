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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ 13 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ИНДОНЕЗИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
13:52 06.11.2019

Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет 13 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, программа форума включает пленарную часть, презентации индонезийских компаний, а также контактно-кооперационную биржу между деловыми кругами двух стран.

В ходе мероприятия будут рассмотрены перспективы белорусско-индонезийского торгово-экономического взаимодействия, пройдут переговоры между белорусскими участниками и представителями компаний Индонезии о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Мероприятие проводит БелТПП совместно с посольством Индонезии в России.
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