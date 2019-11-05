Закупка металлопродукции производства ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК» на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) стала главной темой круглого стола, состоявшегося 5 ноября на базе посольства Беларуси в Польше в Варшаве.

Как сообщает сайт БУТБ, мероприятие собрало представителей польских деловых кругов, ОАО «БМЗ», Польско-белорусской торгово-промышленной палаты и компании-брокера БУТБ в Польше – MSG Commodities.

Как отметил в приветственном слове председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, в условиях цифровой трансформации экономики электронные торговые платформы играют все более важную роль в развитии трансграничного торгово-экономического сотрудничества.

«Биржа обеспечивает необходимую цифровую инфраструктуру для эффективной торговли между нашими странами, позволяя оперативно находить деловых партнеров и совершать сделки с минимальными рисками для обеих сторон. Надеюсь, что благодаря биржевому механизму БМЗ сможет наладить регулярные поставки своей продукции в Польшу, в то время как польские предприятия получат возможность без посредников приобретать качественные металлоизделия от ведущего белорусского производителя. На бирже уже работают свыше 300 польских компаний. До сих пор они закупали преимущественно щепу и древесные отходы, а наш совместный проект с металлургическим заводом откроет для них белорусский рынок металла», – считает глава БУТБ.

Круглый стол организован БУТБ совместно с белорусским диппредставительством в Польше.