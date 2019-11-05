ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС ГОТОВ ЗАКУПАТЬ БЕЛОРУССКУЮ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ ЧЕРЕЗ БИРЖУ
12:35 06.11.2019

Закупка металлопродукции производства ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК» на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) стала главной темой круглого стола, состоявшегося 5 ноября на базе посольства Беларуси в Польше в Варшаве.

Как сообщает сайт БУТБ, мероприятие собрало представителей польских деловых кругов, ОАО «БМЗ», Польско-белорусской торгово-промышленной палаты и компании-брокера БУТБ в Польше – MSG Commodities.

Как отметил в приветственном слове председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, в условиях цифровой трансформации экономики электронные торговые платформы играют все более важную роль в развитии трансграничного торгово-экономического сотрудничества.

«Биржа обеспечивает необходимую цифровую инфраструктуру для эффективной торговли между нашими странами, позволяя оперативно находить деловых партнеров и совершать сделки с минимальными рисками для обеих сторон. Надеюсь, что благодаря биржевому механизму БМЗ сможет наладить регулярные поставки своей продукции в Польшу, в то время как польские предприятия получат возможность без посредников приобретать качественные металлоизделия от ведущего белорусского производителя. На бирже уже работают свыше 300 польских компаний. До сих пор они закупали преимущественно щепу и древесные отходы, а наш совместный проект с металлургическим заводом откроет для них белорусский рынок металла», – считает глава БУТБ.

Круглый стол организован БУТБ совместно с белорусским диппредставительством в Польше.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2019
валюта курс
EUR 2.2724
USD 2.0413
RUB 3.2265
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2724 -0.0085
USD 2.0413 -0.0002
RUB 3.2265 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2640
USD 2.0410 2.0450
RUB 3.2050 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1090
EUR/RUB 70.3000 70.6000
USD/RUB 63.5000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте