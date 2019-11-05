Четвертый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара состоялся 5 ноября в Минске.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую – генеральный секретарь Министерства иностранных дел доктор Ахмад Хассан аль-Хаммади.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, дали оценку современному состоянию и перспективам развития белорусско-катарского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание на консультациях было уделено вопросам открытия посольства Государства Катар в Минске, которое начнет свою работу в ближайшее время. В Беларусь уже прибыли два катарских дипломата для открытия посольства.

Белорусский и катарский дипломаты обсудили вопросы расширения двусторонних торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов.

Заместители министров иностранных дел согласились с тем, что более детально эти и другие вопросы нужно обсудить во время следующего заседания совместного межправительственного комитета по сотрудничеству, которое запланировано на следующий год.

Кроме этого, руководители белорусской и катарской делегаций обменялись мнениями по вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке и в европейском регионе, а также обсудили взаимодействие двух государств в рамках ООН и других многосторонних международных организаций.