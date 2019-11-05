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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ ЗАНИМАЕТ БОЛЕЕ 21% В БЕЛОРУССКОМ ЭКСПОРТЕ В КИТАЙ
11:09 06.11.2019

Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме белорусского экспорта в Китай составляет более 21%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в 2018 году поставки белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай составили 82,4 млн. долларов (рост в 4,4 раза к уровню 2017 года).

В январе-августе 2019 года экспорт продовольствия составил 60,8 млн долларов (темп — 145,8% к аналогичному периоду 2018 года).

Беларусь активно развивает перерабатывающую отрасль, внедряет в производство современные технологии и оборудование, и готова наращивать поставки в Китай белорусской мясной, молочной и другой продовольственной продукции. Благодаря активному взаимодействию сторон на сегодня аккредитованы на право поставок продукции в Китай 54 белорусских молокоперерабатывающих предприятия, 2 мясокомбината и 5 птицефабрик. Кроме того, сертифицированы 7 белорусских предприятий по переработке рыбы, а также 4 завода по поставкам свекловичного жома. Работа в этом направлении продолжается.

5-10 ноября в Шанхае (Китай) проходит Международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo, участие в которой принимает министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько. В Национальной экспозиции Беларуси участвуют 100 белорусских предприятий и организаций, в том числе свою продукцию представляют 50 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленностей.

Отметим, что China International Import Expo - это крупнейшее в Китае выставочное мероприятие, направленное на привлечение товаров и услуг в данный регион. Общая площадь экспозиции составляет 1,5 млн кв. м.
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