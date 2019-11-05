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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА МВФ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ - ТУРЧИН
10:22 06.11.2019
В настоящее время в Беларуси обеспечена сбалансированная экономическая политика, принимаются меры по снижению макроэкономических рисков. В этой связи техническая и консультативная поддержка МВФ является приоритетной для страны, поскольку содействует дальнейшей выработке эффективных мер макроэкономической политики в республике. Это отметил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время встречи 5 ноября с представителями Международного валютного фонда под руководством главы миссии МВФ по Республике Беларусь Жаком Миньяном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе беседы стороны обсудили широкий комплекс вопросов текущего состояния и перспектив взаимодействия между Республикой Беларусь и Фондом в рамках ежегодных консультаций по Статье IV соглашения МВФ, проведение которых запланировано на первый квартал 2020 года.
Участники встречи также обменялись мнениями и видением вопросов функционирования государственных предприятий и перспектив совершенствования их деятельности. Кроме того, состоялось обсуждение аспектов исполнения бюджета на 2019 год и планирования правительством бюджетной политики на будущий год.
Подводя итоги, стороны позитивно оценили динамику сотрудничества Беларуси с МВФ, подчеркнув, что открытый взаимовыгодный диалог и партнерство максимально способствуют достижению целей повышения эффективности национальной экономики республики и ее поэтапного реформирования.
Как отмечают в правительстве, основная цель визита в Беларусь представителей МВФ заключается в подготовке консультаций, проведении встреч с руководством и сотрудниками госорганов для получения необходимой справочной информации и макроэкономических данных.
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