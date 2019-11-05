Первый в истории белорусско-шведских отношений визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Королевство Швеция состоялся 5 ноября.

По приглашению министра иностранных дел Анн Линде и министра по вопросам международного сотрудничества в области развития Петера Эрикссона глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия Восточного партнерства (ВП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении В. Макей представил предложения Беларуси по развитию Восточного партнерства на период до 2030 года, обратил внимание на ключевые проблемы, стоящие перед этой инициативой. Подчеркнул, что Восточное партнерство должно стать регионом стабильности и процветания, нацеленным на конкретные результаты. В таком случае ЕС мог бы назвать инициативу успешной. Министр призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении нашей страны в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением.

В. Макей особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран Восточного партнерства на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств.

В мероприятии в шведской столице также участвовали руководители МИД других стран, охваченных данной инициативой Европейского союза, – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, заместитель министра иностранных дел Польши и представители Европейской комиссии.

В. Макей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам отношений Беларуси с Европейским союзом и будущего инициативы «Восточное партнерство». Обсуждены вопросы белорусско-шведских отношений, затронута правозащитная проблематика.

В этот же день в Риксдаге состоялась встреча В. Макея с председателем парламента Швеции Андреасом Нурленом. В фокусе беседы со спикером, являющимся вторым высшим должностным лицом в Швеции после монарха, находились вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран, взаимодействия в рамках многосторонних региональных инициатив.