Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. Это подчеркнул Александр Лукашенко во время встречи 5 ноября с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.

Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. В этом плане обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, речь шла о подготовке Объединенных Арабских Эмиратов к проведению Всемирной выставки "ЭКСПО-2020". И в частности, участии в ней белорусской стороны с тем, чтобы национальный павильон Беларуси был представлен в наилучшем формате и сработал с максимальной отдачей.