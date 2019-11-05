Белорусские специалисты участвуют в обсуждении проблем современного землепользования на 12-й Международной конференции LANDNET «Территориальное развитие – вызовы и возможности», которая проходит 5-8 ноября в городе Сантьяго-де-Компостела (Галисия, Испания).

Организаторами мероприятия выступают FAO и Агентство по развитию сельских районов (AGADER) правительства Галисии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в рамках конференции состоится также заседание комиссии 8 (по территориальному планированию и развитию) FIG (Международной федерации землеустроителей).

Участники конференции – международные эксперты рассмотрят проблемы современного землепользования, международный опыт реализации земельной политики по развитию сельских территорий, а также наметят пути реализации положений Правового руководства по консолидации земель, подготовленного FAO, в том числе в Беларуси.