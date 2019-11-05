Австрийско-белорусский бизнес-форум пройдет 12 ноября в Вене (Австрия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в ходе форума будут рассмотрены вопросы белорусско-австрийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, инструменты банковской поддержки двусторонних торговых операций. Белорусские участники получат возможность представить презентации своих предприятий и провести переговоры с представителями австрийского бизнеса.

Кроме того, в рамках форума планируется подписание двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Федеральной палатой экономики Австрии.