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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВСТРИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОЙДЕТ 12 НОЯБРЯ В ВЕНЕ
13:37 05.11.2019
Австрийско-белорусский бизнес-форум пройдет 12 ноября в Вене (Австрия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в ходе форума будут рассмотрены вопросы белорусско-австрийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, инструменты банковской поддержки двусторонних торговых операций. Белорусские участники получат возможность представить презентации своих предприятий и провести переговоры с представителями австрийского бизнеса.
Кроме того, в рамках форума планируется подписание двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.
Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Федеральной палатой экономики Австрии.
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