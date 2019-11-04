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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ ОБСУДЯТ В РИГЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:06 05.11.2019

5-6 ноября в Риге (Латвия) состоится встреча начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с председателем правления ГАО «Латвийская железная дорога» Марисом Клейнбергсом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и итоги работы за 9 месяцев 2019 года по перевозкам грузов, контейнеров, пассажиров между Беларусью и Латвией, а также наметят меры, направленные на их дальнейшее развитие.

Сотрудничество Белорусской железной дороги и ГАО «Латвийская железная дорога» направлено на сохранение и наращивание объемов грузовых перевозок, развитие железнодорожной инфраструктуры и внедрение информационных технологий.

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года объем перевозок грузов через железнодорожный пограничный переход Бигосово-Индра в обоих направлениях составил 18,4 млн тонн. В том числе увеличен экспорт грузов из Беларуси.

Хорошим примером сотрудничества двух железнодорожных администраций можно назвать проект контейнерного поезда ZUBR, который действует с сентября 2009 года.

Контейнерным поездом «ZUBR» (совместный проект железных дорог Латвии, Эстонии, Молдовы, Украины и Беларуси) по итогам работы за девять месяцев 2019 в сообщении Беларусь-Латвия перевезено 4,9 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Будет уделено внимание итогам курсирования грузового экспресс-поезда «Минск-Рига». За 9 месяцев 2019 года из Беларуси в рамках проекта было отправлено 125 поездов.

Перевозка пассажиров в сообщении Беларусь-Латвия осуществляется поездом № 87/88 Минск-Рига белорусского формирования и №32/31 Киев-Минск-Вильнюс-Рига формирования АО «Укрзализныця», в состав которого включена беспересадочная группа вагонов Белорусской железной дороги сообщением Минск-Рига. За 9 месяцев 2019 года международные перевозки пассажиров в сообщении с Латвией данными поездами составили 15,5 тыс. пасс.

Учитывая проведение в 2021 году Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге, Владимир Морозов и Марис Клейнбергс планируют в ходе встречи обсудить вопросы, связанные с организацией перевозки болельщиков в период проведения спортивного форума по маршруту Минск-Рига-Минск.
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