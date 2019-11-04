Беларусь и Иран рассчитывают расширить торгово-экономическое сотрудничество в агропромышленной сфере. Это было отмечено 4 ноября на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Резой Рахмани, которая прошла в рамках Международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, основное перспективное направление взаимодействия наших стран в сфере АПК – взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Традиционно из Ирана в Беларусь поставляются солодовый экстракт, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи. До 2018 года поставки белорусской продовольственной продукции в Иран практически не осуществлялись. В 2018 году на экспорт ОАО «Бабушкина крынка» поставлено 300 тонн сухого обезжиренного молока. В результате планомерной совместной работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана в 2019 году получено разрешение на поставку белорусского мяса говядины в Иран. В сентябре 2019 года ОАО «Слонимский мясокомбинат» отгружена в Иран первая партия охлажденной бескостной говядины. Помимо говядины в текущем году в Иран экспортируется солод.

Также на встрече министры обсудили предстоящее проведение 2-го заседания совместной белорусско-иранской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. На нем планируется рассмотреть вопросы наращивания экспорта мясной и молочной продукции белорусских предприятий в Иран, а также организации встречных поставок орехов, овощей, фруктов, сухофруктов и морепродуктов из Ирана в Беларусь.