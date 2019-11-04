ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ИРАН РАССЧИТЫВАЮТ РАСШИРИТЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АПК
10:00 05.11.2019

Беларусь и Иран рассчитывают расширить торгово-экономическое сотрудничество в агропромышленной сфере. Это было отмечено 4 ноября на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Резой Рахмани, которая прошла в рамках Международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, основное перспективное направление взаимодействия наших стран в сфере АПК – взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Традиционно из Ирана в Беларусь поставляются солодовый экстракт, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи. До 2018 года поставки белорусской продовольственной продукции в Иран практически не осуществлялись. В 2018 году на экспорт ОАО «Бабушкина крынка» поставлено 300 тонн сухого обезжиренного молока. В результате планомерной совместной работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана в 2019 году получено разрешение на поставку белорусского мяса говядины в Иран. В сентябре 2019 года ОАО «Слонимский мясокомбинат» отгружена в Иран первая партия охлажденной бескостной говядины. Помимо говядины в текущем году в Иран экспортируется солод.

Также на встрече министры обсудили предстоящее проведение 2-го заседания совместной белорусско-иранской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. На нем планируется рассмотреть вопросы наращивания экспорта мясной и молочной продукции белорусских предприятий в Иран, а также организации встречных поставок орехов, овощей, фруктов, сухофруктов и морепродуктов из Ирана в Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2019
валюта курс
EUR 2.2809
USD 2.0415
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2809 -0.0107
USD 2.0415 -0.0124
RUB 3.2249 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0390 2.0430
RUB 3.2130 3.2230
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 70.5000 71.0500
USD/EUR 1.1130 1.1180
USD/RUB 63.3000 63.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте