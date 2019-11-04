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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ВАРШАВЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «БЕЛАРУСЬ-ПОЛЬША»
09:05 05.11.2019
Заместитель министра иностранных дел нашей страны Олег Кравченко принял участие в круглом столе «Беларусь-Польша», который прошел 4 ноября в Варшаве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении О. Кравченко изложил позицию Беларуси по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, взаимодействия нашей страны с Евросоюзом и США, а также двусторонних отношений с Польшей.
В тот же день О. Кравченко и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач обсудили развитие белорусско-польского диалога по широкому кругу направлений и актуальные аспекты международных отношений.
Круглый стол был организован Советом по международным отношениям «Минский диалог» и ведущими аналитическими центрами Польши — Польским институтом международных дел и Центром Восточных исследований.
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