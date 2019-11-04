Заместитель министра иностранных дел нашей страны Олег Кравченко принял участие в круглом столе «Беларусь-Польша», который прошел 4 ноября в Варшаве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении О. Кравченко изложил позицию Беларуси по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, взаимодействия нашей страны с Евросоюзом и США, а также двусторонних отношений с Польшей.

В тот же день О. Кравченко и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач обсудили развитие белорусско-польского диалога по широкому кругу направлений и актуальные аспекты международных отношений.

Круглый стол был организован Советом по международным отношениям «Минский диалог» и ведущими аналитическими центрами Польши — Польским институтом международных дел и Центром Восточных исследований.