Для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности пунктов пропуска на белорусско-литовской границе между таможенными и пограничными ведомствами Беларуси и Литвы сегодня в пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» подписан Порядок взаимодействия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, до настоящего времени сотрудничество таможенных служб Литвы и Беларуси по вопросу обеспечения ритмичности пересечения белорусско-литовской границы регламентировалось на двусторонней основе Системой предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для еще большего достижения требуемого результата в данном направлении принято решение об усилении сотрудничества путем интенсификации взаимодействия таможенных служб с пограничными ведомствами двух государств. Подобные документы на четырехсторонней основе заключены и эффективно применяются на белорусско-польском, белорусско-украинском и белорусско-латвийском участках государственной границы.