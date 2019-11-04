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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТАМОЖЕННЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ НА ГРАНИЦЕ
16:02 04.11.2019
Для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности пунктов пропуска на белорусско-литовской границе между таможенными и пограничными ведомствами Беларуси и Литвы сегодня в пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» подписан Порядок взаимодействия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, до настоящего времени сотрудничество таможенных служб Литвы и Беларуси по вопросу обеспечения ритмичности пересечения белорусско-литовской границы регламентировалось на двусторонней основе Системой предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Для еще большего достижения требуемого результата в данном направлении принято решение об усилении сотрудничества путем интенсификации взаимодействия таможенных служб с пограничными ведомствами двух государств. Подобные документы на четырехсторонней основе заключены и эффективно применяются на белорусско-польском, белорусско-украинском и белорусско-латвийском участках государственной границы.
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